Через ці в’язниці вже пройшло більше 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавалися катуванням та нелюдському поводженню.

Представники загарбницьких адміністрацій РФ у Донецькій та Луганській областях створили більше 200 постійних та тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб.

Про це у Фейсбуці з нагоди Міжнародного дня підтримки жертв катувань повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова.

"Представники окупаційних адміністрацій Росії в Донецькій та Луганській областях створили понад 200 постійних і тимчасових місць незаконного утримання полонених українських військовослужбовців та цивільних осіб, у тому числі журналістів і волонтерів", - повідомила Венедіктова.

За її словами, через ці в’язниці вже пройшло більше 4 тисяч осіб, більшість із яких піддавалися катуванням та нелюдському поводженню.

Говорячи про катівню "Ізоляцію" - місце концентрації тортур та знущань, Венедіктова поінформувала, що цього тижня прокурори Офісу генпрокурора спільно зі слідчими Головного слідчого управління СБУ завершили досудове розслідування щодо екс-керівника цієї незаконної в’язниці у Донецьку Дениса Куликовського, відомого на прізвисько "Палич".

Генпрокурор зазначила, що Куликовський постане перед судом після ознайомлення з матеріалами, зібраними слідством про організацію ним допитів, зґвалтувань неприродним способом, катувань електричним струмом, імітацій розстрілу, поміщення на кілька годин у дерев’яну труну забиту цвяхами.

Також, за її даними, днями було повідомлено про підозру ще 12 учасникам терористичної організації "ДНР" з числа "оперативних та слідчих працівників" так званого "міністерства державної безпеки", які на території заводу "Ізоляція" та Донецького апеляційного адміністративного суду з метою примушування потерпілих до надання неправдивих свідчень застосовували до них фізичний вплив та катування струмом.

"Окрім цього, повідомлено про підозру 5 учасникам терористичної організації "ДНР", які систематично застосовували катування та фізичне насильство до утримуваних у Горлівській виправній колонії №27", - заявила Венедіктова.

При цьому вона висловила переконання, що після цих фактів неймовірної жорстокості Україна має показати власною практикою правосуддя, що катування не можуть ставати методом ведення війни, який можна виправдати.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники створили щонайменше 20 фільтраційних таборів і в’язниць на тимчасово окупованих територіях України.

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