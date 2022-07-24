У мережі з'явилися кадри небезпечних феєрверків над окупованим містом.

Російські загарбники влаштували жителям окупованого Донецька нічний фєрверк - в небо запустили освітлювальні освітлювальні боєприпаси. Місцеві сприйняли їх за запалювальні снаряди.

Про це пишуть місцеві Telegram-канали.

"Калінінський та Ворошиловський райони Донецька зараз", – пише Telegram-канал "Типичный Донецк".

Водночас Telegram-канал "Всевидящее ОКО" повідомляє, що над Донецьком розлітаються освітлювальні боєприпаси. "Страшенно гарно. На відео окупований Донецьк. Окупанти випускають освітлювальні боєприпаси у повітря. Деякі тупорилі російські "воєнкори" кричать про запальні боєприпаси над Донецьком", – пише канал.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України продовжують "демілітаризовувати" "другу армію світу". Минулої доби було ліквідовано кілька складів боєприпасів та баз окупантів.

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