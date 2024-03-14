ЗСУ намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів,

Дефіцит боєприпасів, зброї та військової техніки через затримки допомоги від західних партнерів може зробити нинішню лінію фронту в Україні більш "крихкою"

Як повідомляє Інститут вивчення війни, пріоритетні сектори для України, яким "найбільше загрожує інтенсивна російська наступальна операція", можуть створити вразливі місця в інших точках. Цим може скористатись армія загарбників для раптового та несподіваного просування

За думку аналітиків, це може дозволити російському військовому командуванню на власний розсуд збільшувати або зменшувати інтенсивність операцій на будь-якій ділянці фронту.

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"Українські війська, ймовірно, намагаються пом’якшити проблеми, спричинені нестачею боєприпасів, приділяючи пріоритет розподілу боєприпасів на ділянках фронту, де ведуться більш масштабні російські наступальні операції", - додають експерти.

Війна в Україні - дефіцит боєприпасів

Ще у лютому в ISW попереджали, що затримки в наданні військової допомоги від Заходу посилюють дефіцит боєприпасів у Збройних сил України. Через це Сили оборони були змушені на критично важливих ділянках фронту обмежувати використання артилерійських снарядів.

На думку воєнного експерта Олега Жданова, Сили оборони України з кожним днем можуть нарощувати свої вогневі можливості завдяки поставкам снарядів союзниками.

Нещодавно українські військові отримали реактивні снаряди для РСЗО "Град" на Авдіївському напрямку, завдяки чому змогли відбити штурми ворога.

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