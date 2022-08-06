За минулу добу по області зазнали поранень двоє жителів.

Вночі російські війська обстріляли Харків з території Бєлгорода, частина ракет "не захотіли" покидати РФ.

Про це повідомив у своєму Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, у Харкові під прицілом окупантів учергове була виключно цивільна інфраструктура.

"Ракети випустили із сусіднього Бєлгорода. Близько першої години ночі вдарили по Слобідському району Харкова, горіла покрівля одноповерхової нежитлової будівлі. Зафіксували влучання ракет на територію об’єкту інфраструктури в Індустріальному районі. Через кілька хвилин окупанти вдарили ракетою по населеному пункту Харківського району. У прилеглих нежитлових приміщеннях, біля яких упав снаряд, вибито вікна", - написав він.

Жертв та постраждалих немає.

"За даними військових, кілька ракет "не захотіли" покидати рідний Бєлгород і підірвалися на території РФ", - зазначив голова ОВА.

Він додав, що за добу на Харківщині не долетіли "за призначенням" немало "подарунків" від росіян, за що подякував ЗСУ.

Синєгубов повідомив, що по області протягом доби російські загарбники завдавали багаторазових ударів по Золочівській громаді, є пошкодження приватних домоволодінь та господарчих споруд.

Крім того, окупанти протягом доби обстрілювали Чугуївський, Харківський, Ізюмський райони.

За словами голови ОВА, протягом доби по області зазнали поранень від обстрілів та госпіталізовані двоє людей: 41-річний чоловік та жінка 37 років в Ізюмському районі. Їхній стан - середній.

"Бої на Харківщині тривають: загарбники продовжуть вести розвідку та намагаються атакувати позиції наших захисників. Тримаємося на всіх напрямках", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, в Ізюмському районі Харківської області українські військовослужбовці звільнили від окупантів та взяли під повний контроль село Дмитрівка.

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