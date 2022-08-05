Під ворожим ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, дитячі майданчики.

Вночі ворог масовано обстріляв Харків, троє людей зазнали поранень.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Цієї ночі ворог, попередньо з систем залпового вогню, здійснив масований обстріл Шевченківського, Індустріального та Салтівського районів Харкова. Під ударом опинилися житлові будинки, магазини, ринок, в багатьох будинках пошкоджено шибки, постраждало приміщення закладу освіти, дитячі майданчики. Піротехніки також вилучили снаряди, які не розірвались", - зазначив він.

Внаслідок обстрілу з пораненнями госпіталізовані двох чоловіків 26 та 38 років та жінку 46 років, всі вони перебували на вулиці.

"Стан одного з чоловіків стабільно тяжкий, він перебуває у реанімації. Інші поранені - в стані середньої тяжкості", - додав голова ОВА.

Синєгубов також зазначив, що минулої ночі ворог обстріляв Чугуїв.

"3 ракети влучили по відкритій території приватного домоволодіння, 1 ракета впала поряд. Постраждалих немає", - додав він.

За словами Синєгубова, загалом протягом доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів області. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, викликів щодо постраждалих з цих районів не надходило.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері мер Харкова Ігор Терехов повідомив про артобстріл трьох районів міста – Індустріального, Шевченківського та Салтівського. Трохи пізніше він додав, що російські окупанти завдали ударів по Шевченківському та Індустріальному районах. На місця виїхали бригади екстреної медичної допомоги.

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