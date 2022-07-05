Обстріл спричинив численні пожежі. Щонайменше одна людина загинула.

Російські окупанти здійснили масований обстріл Слов'янська Донецької області.

Про це у Facebook повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

"Слов'янськ! Масований обстріл міста! Центр, Північний. Всім залишатися в укриттях", - наголосив Лях.

Він зазначив, що додаткову інформацію повідомить пізніше.

Як пише Радіо Свобода, обстріл спричинив численні пожежі. Щонайменше одна людина загинула.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня російські загарбники з реактивних систем залпового вогню обстріляли Слов'янськ, у місті спалахнуло до 15 пожеж. Внаслідок ракетного обстрілу загинули 6 жителів, 15 дістали поранення.

Вас також можуть зацікавити новини: