15 осіб отримали поранення внаслідок масованої атаки на місто.

Внаслідок обстрілів Слов'янська щонайменше шість осіб загинули.

Про це "Суспільному" повідомила речниця Донецької ОВА Тетяна Ігнатченко.

Так, унаслідок обстрілу російськими військами Слов'янська — 6 загиблих і 15 поранених.

Влада Донеччини просить людей евакуюватись.

"Там також був надпотужний обстріл цього міста. Тому, залишатися людям на території області небезпечно", — сказала вона.

За словами Ігнатченко, можливості для евакуації є.

"Люди можуть записатися в списки, сісти на автобус і доїхати до Покровська, звідти курсує евакуаційний потяг, який направить їх до Дніпра або далі до Львова", - каже вона.

Як писав УНІАН, в неділю, 3 липня. російські загарбники здійснили масований обстріл Слов'янська з реактивних систем залпового вогню. Відпочатку стало відомо, що внаслідок обстрілу є багато вбитих та поранених.

Міський голова Слов'янська Вадим Лях сповістив, що після обстрілу у місті спалахнуло до 15 пожеж.

За словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка під контролем України наразі перебуває близько 45% області. Населення, що проживає на Донеччині, скоротилася майже у п’ять разів - до близько 340 тисяч.

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