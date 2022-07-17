Втрат та руйнувань попередньо немає.

Російські загарбники зранку обстріляли з кулеметів і гранатометів Шосткинський район Сумської області.

Як повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький, ніч на 17 липня була тихою.

"А ранок у Шосткинському районі почався зі стрілянини. Зі свого боку росіяни відкривали автоматичні черги з крупнокаліберної зброї. Після четвертої ранку з кулеметів випустили понад 10 черг та було 5 гранатометних пострілів. О пів на п'яту ранку - ще 2 приходи з міномету. Усе - по Середино-Будській громаді", - заявив Живицький.

Водночас, втрат та руйнувань попередньо немає.

Нагадаємо, раніше Дмитро Живицький повідомив, що на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення вторгнення.

За його словами, на даний момент такої явної загрози немає, немає накопичення ударних угруповань вздовж кордону.

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