Війська Росії підірвали боєприпаси на майданчику ЗАЕС.

Россійські окупанти вщент зруйнували корпус Учбово-тренувального центру Запорізької АЕС.

Про це повідомляє Енергоатом у телеграм-каналі. Напередодні повідомлялося, що війська Росії підірвали боєприпаси на майданчику ЗАЕС.

У Енергоатомі наголошують, що росіяни підірвали частину боєприпасів на майданчику Запорізької АЕС біля руїн учбово-тренувального центру та енергоблоку №1. І планують далі здійснювати підриви на найбільшому ядерному об'єкті Європи.

Прі цьому на Запорізькій АЕС присутні 11 представників "Росатому". Очевидно, що підриви боєприпасів на майданчику станції здійснюються за їхньою безпосередньою участю. Тож всі встановлені міжнародні правила і вимоги ядерної та радіаційної безпеки порушуються цим концерном.

"Енергоатом" закликає партнерів, зокрема МАГАТЕ, вжити рішучих дій, адже теракти росіян продовжуватимуться.

Як відомо, російські окупанти використовують Запорізьку та Чорнобильську атомні станції як військові бази.

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