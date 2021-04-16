Наразі в Україні в рамках "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U) перебувають 160 американських військовослужбовців.

Сполучені Штати Америки готові в разі необхідності розглянути можливість збільшити чисельність американських військових інструкторів з підготовки українських військових у рамках діяльності "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).

Читайте такожРосія перекинула до Криму підрозділи армії, яка воювала на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала на спільному онлайн-брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у рамках візиту до Львівської області з приводу восьмої ротації американських військовослужбовців у місії JMTG-U.

"Ми постійно оцінюємо, які можливості мають військові США для таких проектів, як цей, і ми також оцінюємо потреби України", - заявила Квін.

Дипломат зазначила, що в Україні на постійній основі наразі перебувають 160 американських військовослужбовців для тренувальної місії.

"Якщо ми встановимо, що потрібно більше, ми неодмінно розглянемо це", - наголосила Квін.

Своєю чергою Шмигаль розповів про зацікавленість України в тому, аби програма з підготовки українських військових американськими інструкторами реалізовувалася і в інших регіонах України - за межами Львівщини і Яворівського бойового навчального центру.

"Сьогодні відбулася вже восьма ротація інструкторів США, які на Яворівському полігоні проводять уже протягом шести років, з 2015 року, навчання української армії. Що це дає? Це наближає нас до стандартів НАТО та значно підвищує боєздатність Збройних сил України. Ми просимо і будемо також докладати зусиль для того, щоб подібні тренування відбувалися не лише на Львівщині, а також і в інших областях України, щоб ми розширили цю програму", - заявив Шмигаль.

Також Квін наголосила, що з 2014 року США надали Україні безпекову допомогу на 2 млрд доларів, що "охоплює широкий спектр заходів із перетворення української армії на дієздатну й ефективну силу, якою вона є сьогодні".

"Адміністрація Байдена продовжує та посилює цю підтримку", - зазначила Квін.

Зокрема, у березні Міністерство оборони США визначило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який передбачає фінансування, військову підготовку, обладнання і консультативну допомогу.

Також цього фінансового року Конгрес США ухвалив рішення про надання Україні додаткових 150 млн доларів безпекової допомоги.

Стягування РФ військ до кордону України

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

У Міноборони РФ заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.

Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.

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Автор: Віталій Саєнко