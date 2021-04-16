Сполучені Штати Америки готові в разі необхідності розглянути можливість збільшити чисельність американських військових інструкторів з підготовки українських військових у рамках діяльності "Об’єднаної багатонаціональної групи з підготовки - Україна" (JMTG-U).
Читайте такожРосія перекинула до Криму підрозділи армії, яка воювала на ДонбасіЯк передає кореспондент УНІАН, про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін сказала на спільному онлайн-брифінгу з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у рамках візиту до Львівської області з приводу восьмої ротації американських військовослужбовців у місії JMTG-U.
"Ми постійно оцінюємо, які можливості мають військові США для таких проектів, як цей, і ми також оцінюємо потреби України", - заявила Квін.
Дипломат зазначила, що в Україні на постійній основі наразі перебувають 160 американських військовослужбовців для тренувальної місії.
"Якщо ми встановимо, що потрібно більше, ми неодмінно розглянемо це", - наголосила Квін.
Своєю чергою Шмигаль розповів про зацікавленість України в тому, аби програма з підготовки українських військових американськими інструкторами реалізовувалася і в інших регіонах України - за межами Львівщини і Яворівського бойового навчального центру.
"Сьогодні відбулася вже восьма ротація інструкторів США, які на Яворівському полігоні проводять уже протягом шести років, з 2015 року, навчання української армії. Що це дає? Це наближає нас до стандартів НАТО та значно підвищує боєздатність Збройних сил України. Ми просимо і будемо також докладати зусиль для того, щоб подібні тренування відбувалися не лише на Львівщині, а також і в інших областях України, щоб ми розширили цю програму", - заявив Шмигаль.
Також Квін наголосила, що з 2014 року США надали Україні безпекову допомогу на 2 млрд доларів, що "охоплює широкий спектр заходів із перетворення української армії на дієздатну й ефективну силу, якою вона є сьогодні".
"Адміністрація Байдена продовжує та посилює цю підтримку", - зазначила Квін.
Зокрема, у березні Міністерство оборони США визначило новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на 125 млн доларів, який передбачає фінансування, військову підготовку, обладнання і консультативну допомогу.
Також цього фінансового року Конгрес США ухвалив рішення про надання Україні додаткових 150 млн доларів безпекової допомоги.
Стягування РФ військ до кордону України
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США затребували від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
- У Міноборони РФ заявили, що Росія перекинула на свої західні кордони дві армії та три з'єднання ВДВ.
- Президент США Джозеф Байден провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Він підкреслив непохитну прихильність США суверенітету і територіальної цілісності України і закликав Москву до деескалації напруги.
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