Українським захисникам залишалося зовсім небагато, щоб звільнити від окупантів Харків і область.

Збройні сили України на Харківщині майже дійшли до державного кордону з Росією. Щоб цього не допустити, російські військові посилили обстріли.

Про це наголосила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.

За її словами, українським захисникам залишалося зовсім небагато, щоб звільнити від окупантів Харків і область.

"Залишалося небагато Збройним силам України для того, щоб вийти на державний кордон у Харківській області, щоб і Харків, і область були переможно звільнені від ворога", – зазначила Маляр.

Щоб цьому завадити, за словами Маляр, рашисти наразі докладають максимальних зусиль, посилюючи обстріли.

"Говорити про перспективи та прогнози – це справа невдячна, тому що точний прогноз у війні давати не можна. Динамічна ситуація змінюється щопівгодини, і будь-яка інформація втрачає актуальність дуже швидко. Єдине, що можна говорити – те, що триває активна фаза війни в Україні і безпечного місця у країні немає", – зазначила Маляр.

Нагадаємо, військовий експерт Олег Жданов вважає, що на сьогодні очікувати наступ окупантів на Харків не варто.

"Очікувати наступ на Харків на сьогодні не варто. Все на що спромоглись російські сили - вони підзбирали резерву і спромоглись тільки відсунути нас від державного кордону. Далі наступ російських військ було зупинено і на сьогодні там йдуть позиційні бої. І ми всі оборонні рубежі тримаємо", - зазначив експерт.

Проте, за його словами, тепер російська артилерія може діставати до околиць Харкова, але подальшого просування навряд чи слід очікувати, тому що більше резервів у РФ немає.

Вас також можуть зацікавити новини: