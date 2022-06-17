В результаті обстрілу в місті зафіксовані перші випадки загибелі мирних жителів.

Слов'янськ готується до наступу окупантів, який очікується "з дня на день".

Про це заявив мер міста Вадим Лях.

"Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста", - сказав Лях в ефірі телемарафону.

Він додав, що в результаті обстрілу в місті зафіксовані перші випадки загибелі мирних жителів.

"Сусідні селища вже піддаються артобстрілам", - зазначив мер Слов'янська.

Нагадаємо, російські окупанти нанесли авіаудар по Бахмуту. Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері – мешканці залишилися заблоковані всередині. Вулиці міста всіяні розбитими шибками.

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