Слов'янськ готується до наступу окупантів, який очікується "з дня на день".
Про це заявив мер міста Вадим Лях.
"Судячи із заяв російської сторони, наступ противника на Слов'янськ і Краматорськ очікується з дня на день. Лінія фронту вишикувалася безпосередньо по річці Сіверський Донець, і це турбує жителів міста", - сказав Лях в ефірі телемарафону.
Він додав, що в результаті обстрілу в місті зафіксовані перші випадки загибелі мирних жителів.
"Сусідні селища вже піддаються артобстрілам", - зазначив мер Слов'янська.
Нагадаємо, російські окупанти нанесли авіаудар по Бахмуту. Вибухова хвиля вибила шибки в багатьох житлових будинках, в деяких з них заклинило залізні вхідні двері – мешканці залишилися заблоковані всередині. Вулиці міста всіяні розбитими шибками.