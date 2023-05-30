Це трапилося в районі населеного пункту Зелене.

У Харківській області російська диверсійно-розвідувальна група безуспішно намагалася прорватися через Державний кордон України.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Зазначається, що на Сіверському та Слобожанському напрямках російські окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Відео дня

"Цієї доби ворог здійснив невдалу спробу проникнення ДРГ через Держкордон України в районі населеного пункту Зелене Харківської області", - повідомили у Генштабі.

Противник також завдав авіаційного удару в районі села Уди.

Крім того, окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли двох населених пунктів Чернігівської області та трьох - Сумської області.

Війна в Україні - останні новини

Як зазначається в матеріалі Financial Times, ЗСУ проводять серію точкових операцій, щоб розсіяти увагу російський військ та сформувати потрібне їм поле бою перед контрнаступом.

Видання пише, що наразі йдеться про "чотири сміливі формувальні операції". FT, зокрема нагадало про доронову атаку по Кремлю, операцію "Російського добровольчого корпусу" у Бєлгородській області, атаку морських дронів на російський розвідувальний корабель у Чорному морі та атаку безпілотників у Московській області.

Вас також можуть зацікавити новини: