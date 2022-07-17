Пропагандисти стверджуються, мовляв, в якихось регіонах призов відбувається "найбільш активно".

Пропагандистські ЗМІ Російської Федерації поширюють дезінформацію про нібито "боротьбу з проросійськими настроями" в низці регіонів України.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Так, російські пропагандисти пов’язали неправдиву інформацію про "боротьбу з проросійськими настроями" з інформацією про нібито більш активний призов у певних регіонах.

"Протягом 16.07.2022 окупанти поширили дезінформацію. ЗМІ рф повідомили, що "темпи призову військовозобов’язаних [в Україні] зростатимуть. Найбільш активно призов відбувається у прифронтових регіонах: Запорізькій, Харківській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Це пов’язано … з боротьбою з проросійськими настроями у регіоні", - попередили в ЦПД.

Раніше повідомлялося, що у Міноборони України повідомили про скасування резонансного порядку надання дозволів громадянам України, що перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану. Пропонований порядок планують відправити на доопрацювання.

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