Рішення у МОУ пояснили бажанням зменшити соціальну напругу та не допустити маніпуляцій суспільною думкою.

У Міноборони України повідомили про скасування резонансного порядку надання дозволів громадянам України, що перебувають на військовому обліку, на виїзд за межі місця проживання під час дії воєнного стану. Пропонований порядок планують відправити на доопрацювання.

Про це йдеться у відповіді ГШ ЗСУ на запит народного депутата від "Слуги народу" Олександра Федієнка. Рішення у МОУ пояснили бажанням зменшити соціальну напругу та не допустити маніпуляцій суспільною думкою, зокрема, й з боку ворога.

У тексті викладеної депутатом відповіді МОУ зазначено, що порядок, поява якого обурила українців, у Генштабі ЗСУ вирішили відправити на доопрацювання.

"З метою зменшення соціальної напруги та недопущення маніпулювання суспільною думкою за рішенням Головнокомандувача Збройних сил України наказом Генерального штабу Збройних сил України від 06.07.2022 № 85 Порядок скасовано для його доопрацювання з урахуванням змін до законодавчих актів, що регулюють питання переміщення громадян України в умовах правового режиму воєнного стану", – повідомили у Генштабі.

"Хоча як на мене, громадянам України треба читати та знати закони. Та хоч інколи відкривати військовий квиток. Де чітко вказана процедура щодо переміщення", – додав від себе нардеп.

Нагадаємо, 5 липня Генштаб пояснив порядок виїзду військовозобов'язаних за межі місця проживання. З метою впорядкування обліку переміщених осіб там розробили Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

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