Пропагандисти залякують росіян інформацію про можливі обстріли прикордонних областей.

Пропагандистські російські ЗМІ поширюють фейки про майбутні обстріли російських міст з систем HIMARS, переданих Україні Сполученими Штатами Америки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Як зазначили фахівці, 16 липня російські медіа поширювали фейки про нібито перекидання систем HIMARS до Сум з метою атакувати міста Росії.

"Протягом 16.07.2022 окупанти поширили маніпуляцію. Незважаючи на зобов’язання України не завдавати ударів по території росії з озброєння, отриманого від країн-партнерів, пропагандистські медіа рф повідомили: "українське командування перекинуло в Суми установку HIMARS. З огляду на близькість міста до Курської області слід очікувати на обстріли об’єктів військової та цивільної інфраструктури на території рф", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНІАН, раніше ГУР повідомило, що у разі передачі Україні ракет дальністю до 300 км до HIMARS ЗСУ знищуватимуть бази окупантів у Криму.

Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький назвав окупований Росією півострів "хабом переміщення" всієї техніки і озброєння, яке йде з Російської Федерації в південні райони України. Серед цілей ЗСУ, за його словами, скупчення військової техніки, боєприпасів і матеріалів військ РФ і Чорноморський флот.

Наразі ЗСУ використовують ракети до РСЗВ HIMARS дальністю до 80 км.

У Росії повідомлення про можливе знищення баз окупантів у Криму зустріли з істерикою.

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