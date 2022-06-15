Ракета повністю зруйнувала один з вагонів.

Російські окупанти завдали удару по вагону з гуманітарною допомогою від World Cental the Kitchen мешканцям Маріуполя.

Фото наслідків удару опублікував у Telegram радник мера міста Петро Андрющенко.

Ракета повністю зруйнувала один з вагонів.

"Спочатку росіяни знищили Маріуполь та життя його мешканців. Зараз російська ракета влучила в вагон з гуманітарною допомогою World Cental the Kitchen, яка мала годувати маріупольців по центрах "ЯМаріуполь". MpaZota продовжує паскудити життя Маріуполя та маріупольців. Навіть у тимчасовій евакуації", - висловився Андрющенко.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Рашисти й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

Не припиняються обстріли й Чернігівщини та Сумщини. Протягом 15 червня противник відкривав вогонь по позиціях військових з мінометів, вів повітряну розвідку з БПЛА.

У боях з Росією ЗСУ знищили вже 32 750 окупантів і тисячі одиниць техніки.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

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