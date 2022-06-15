Процес ефектного знищення сучасної російської броні зафіксував безпілотник.

Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України знищили два сучасних російських танка Т-90 "Владімір".

Про це повідомляє прес-служба ДШВ.

Танки, якими особливо пишається "друга армія світ", розгромили за допомогою американських протитанкових ракетних комплексів Javelin.

На кадрах видно, що один "Владімір" розірвало на шматки, які розлетілися на кілька вулиць населеного пункту, де точився бій. Інший танк не менш яскраво палав після зустрічі з ракетою Javelin.

"Продовжуємо й надалі виконувати бойові завдання та знищувати російських загарбників", - йдеться у повідомленні.

Раніше воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади знищили МТ-ЛБ російських окупантів. Житомирські десантники виявили російський бронетранспортер МТ-ЛБ на одному з напрямків. За допомогою безпілотника вдалося скоректувати вогонь та знищити ворожу броню під час її руху.

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