З метою економії боєприпасів ворог вже зараз намагається не використовуватися високоточні ракети.

Росія змінить інтенсивність обстрілів території України у зв'язку з нестачею боєприпасів і неможливістю швидкого поповнення запасів.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Запаси є запаси - їх потрібно поповнювати. Коли почне не вистачати технологій для оновлення ракетного запасу, обстрілів стане менше. Коли у них закінчаться запаси для виробництва, сектор ВПК з виробництва ракет почне деградувати. За деякими програмами він вже зараз дуже зменшується. Гадаю, в перспективі зменшиться ще більше. З виробництвом гіперзвукової та високоточної зброї у них будуть проблеми", - заявив експерт.

Мусієнко також зазначив, що наявних у Росії запасів боєприпасів вистачить на досить обмежений проміжок часу.

"Поки що запаси є, і росіяни намагаються їх використовувати. Як надовго вистачить цих запасів, залежить від інтенсивності обстрілів. На кілька тижнів, думаю, вистачить. А далі будуть серйозні проблеми. Як я вже сказав, запаси ракет будуть поступово вичерпуватися. А технології для виробництва нових або модернізації існуючих їм вже відрізають", - сказав експерт.

За словами Мусієнка, з метою економії боєприпасів, ворог вже зараз намагається не використовуватися високоточні ракети.

"Окупанти вже бережуть ракети. Адже там, де заводять свої сили ППО, вони намагаються не використовувати високоточні ракети. Росіяни залітають в наш повітряний простір і завдають ударів авіабомбами, які набагато дешевше і не вимагають високих технологій. І також там, де можуть, використовують "Точки-У", а не "Іскандери", - зазначив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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