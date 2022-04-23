Росія використовує у війні проти України фосфорні та касетні бомби, які призводять до масової загибелі мирного населення.

На тлі повномасштабного військового вторгнення в Україну, Росія використовує всі види озброєння, яке є у неї в арсеналі. Також країною-окупантом активно використовується заборонене озброєння.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко.

"Є різні види ракет, які Росія проти нас застосовує. Є балістичні ракети - це "Іскандери". Є крилаті ракети класу "повітря-земля", що застосовуються авіацією з Чорного моря або з території Білорусі. Це ракети: "Х-29", "Х-55", "Х-555", а також найдорожча з них - "Х-101", здатна долати 5 тисяч кілометрів. Також є крилаті ракети "Калібр", що запускаються з Чорного моря. Є ще балістичні оперативно тактичні ракети "Точка У". Ну, і є звичайні бомби ФАП-3000, ФАП-1000, що скидаються авіацією. Саме від них дуже постраждав Маріуполь", - заявив експерт.

Мусієнко також нагадав, що Росія використовує у війні проти України фосфорні та касетні бомби, які призводять до масової загибелі мирного населення.

"Росія не гребує забороненими видами боєприпасів, такими як фосфорні та касетні бомби, які призводять до руйнувань і жертв серед мирного населення", - зазначив експерт.

Мусієнко зазначив, що, на його думку, Росія використовує проти України абсолютно весь свій військовий арсенал.

"Якщо ми подивимося на ракетні обстріли, РФ дійсно намагається використовувати все, що у неї є. Але треба розуміти, що санкції їм зараз закривають доступ до всіх високоточних технологій. Зокрема, до чіпів, мікропроцесорів, мікроприладів, необхідних для виробництва високоточної зброї", - заявив експерт.

Війна проти України:

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.

Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.

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