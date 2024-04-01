Київ стикається з нестачею зброї та боєприпасів, оскільки західні союзники тягнуть щодо нового фінансування та військової допомоги.

Крилаті авіабомби вагою до 1500 кілограмів завдають руйнівного впливу, де б їх не використовували. Київ бореться з ними як може, але потребує, щоб західні союзники активізувалися та надали більше зброї, ППО та боєприпасів. Про це пише Том Уотлінг у матеріалі для Independent.

Автор зазначає, що причини недавніх наступів Росії на Сході України багатогранні – Київ стикається з нестачею зброї та боєприпасів, оскільки західні союзники тягнуть щодо нового фінансування та військовою допомогою.

"Нещодавно модифіковані Москвою боєголовки FAB-1500 (кількість пов’язана з їх вагою в кілограмах) завдають великої шкоди. Україна також використовує керовані бомби, подібні до FAB, відомі як система бойових боєприпасів прямого нападу (JDAM), але американської зброї набагато менше", - йдеться у статті.

Джон Форман, колишній аташе з питань оборони Великої Британії у Москві, описує FAB як менш ефективну, ніж JDAM, але набагато дешевшу зброю, яка, зрештою, набагато легше доступна для російських військ, ніж JDAM для України.

"По суті, це тупі некеровані бомби радянської епохи з розумними крилами, доданими до них, щоб атакувати нерухомі цілі з певним ступенем точності. Бомба також може бути скоригована за допомогою супутникової або лазерної навігації, підвищуючи її точність", - каже Форман.

Зазначається, що є кілька причин, чому ці бомби виявляються такими смертоносними. По-перше, їхній вибуховий вплив є значним у порівнянні з артилерією та боєприпасами, які іншим чином використовуються на лінії фронту, завдяки їх розміру та вазі.

По-друге, ними можна стріляти з відстані близько 40 км, а це означає, що Україна змушена використовувати ракети-перехоплювачі більшого радіусу дії, які є меншими. Модифікації цих старих бомб дешеві у виконанні.

"Росія, безсумнівно, має потенціал виробляти більше комплектів плануючих бомб для старих бомб серії FAB, ніж Україна може поповнювати запаси своїх наземних літаків та ЗРК", - каже старший науковий співробітник аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб Джастін Бронк.

Війна в Україні - останні новини

У неділю, 31 березня, російська загарбницька армія вдарила по Харкову. За попередніми даними, у місті є влучання.

О 21:50 в області оголосили повітряну тривогу. Командування Повітряних сил Збройних сил України двічі попереджало про пуски керованих авіаційних бомб російською тактичною авіацією на Харківщині. В мережі повідомили, що в місті пролунав вибух.

Пізніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про "приліт" поряд з житловою забудовою в центральному районі міста.

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