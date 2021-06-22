Вони були знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби.

У районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксували прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Орлан-10» і «Орлан-3М» із перетином лінії розмежування.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

Зазначається, що БПЛА помітили у районі населених пунктів Мар’їнка та Світлодарськ. "БПЛА противника вчасно подавлені засобами РЕБ", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожРФ наростить військове угруповання в окупованому Криму через повіньТакож у штабі повідомляють, що від початку доби зафіксовано п'ять порушень режиму тиші з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, поблизу Золотого-4 окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, неподалік Авдіївки - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, а біля Красногорівки - зі станкових протитанкових гранатометів.

Бойових втрат унаслідок ворожого вогню немає.

Про дії збройних формувань РФ та її найманців Українська сторона СЦКК повідомила представників СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм.

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Автор: Надя Пришляк