Зеленський заявив про удар по російському НПЗ за 700 кілометрів від України

Українські захисники знову відправили далекобійні дрони на великий російський нафтопереробний завод.

Сили оборони України знову доклали зусиль для ураження нафтопереробного заводу у російському Ярославлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів про застосування далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій.

"Цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо", - наголосив Зеленський.

Крім того, як зазначив президент, були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України.

"Готуємо також інші прояви наших далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по наших містах та громадах", - підкреслив Зеленський.

Ситуація на фронті і втрати РФ

Зеленський розповів, що детально обговорив із головнокомандувачем ЗСУ активність на фронті.

"Так, від початку 2026 року російські втрати на фронті вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців", - заявив президент.

Ситуація на Сумщині

Як зазначив глава держави, у прикордонні Сумської області Сили оборони досягають визначених цілей. Крім того, додав він, Україна продовжує знищувати особовий склад і техніку окупантів також на інших напрямках.

"Особливо хочу подякувати за влучність операторам наших дронів. Тривають і активні дії, за які варто відзначити десантників та штурмовиків. Дякую кожному українському підрозділу, який досягає результатів!" - висловився Зеленський.

Удари по РФ

Як повідомляв УНІАН, останнім часом Сили оборони України часто завдають ударів по російських об’єктах у Ярославлі. Зокрема, 26 квітня стало відомо, що українські військові вдарили по нафтопереробному заводу "Ярославський".

Крім того, 8 травня президент повідомив про ще одне ураження нафтового об’єкта у російському Ярославлі.

А 19 травня було уражено нафтоперекачувальну станцію "Ярославль-3", що в районі населеного пункту Семибратово Ярославської області РФ.

