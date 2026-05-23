Чому у громадян вилучають телефони під час проходження ВЛК: відповіль ТЦК

У ТЦК пояснюють вилучення телефонів під час ВЛК міркуваннями безпеки.

У Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) пояснили, чому застосовують тактику вилучення мобільних телефонів у громадян під час проходження військово-лікарської комісії.

Як повідомила представниця Вінницького ТЦК та СП, майор Мирослава Ляшук в інтервʼю "Суспільному", ВЛК є режимним об’єктом, де одночасно перебуває значна кількість військовослужбовців, а використання телефонів може створювати ризики.

"Щодо використання мобільних телефонів. Наприклад громадянин проходить ВЛК. Це режимний об’єкт, де знаходиться велика кількість особового складу. Використання мобільних телефонів може впливати на безпеку інших військовослужбовців. Поки людина не вивчена психологічно, вона не пройшла ВЛК, де гарантії того, що ця людина не працює з представниками Російської Федерації і не може передати їм координати розміщення?" – зазначила Ляшук.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що кількість скарг на порушення прав громадян під час мобілізаційних заходів зросла у 333 рази порівняно з 2022 роком. Він також наголошував, що вилучення мобільних телефонів працівниками ТЦК у громадян є незаконним.

Лубінець наголошує на необхідності створення робочої групи при Міністерстві оборони за участю омбусмана щодо захищеності людей в ТЦК.

