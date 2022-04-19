Своїх рідних вже вивезли кілька топ-офіцерів 144 мотострілецької дивізії.

Командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, свої сім'ї вже вивезли:

командир 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) – полковник Даньшин І.А.;

командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (в/ч 14370, Почеп) – підполковник Самедов М.М.

"З метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується", - додав Цимбалюк.

Нагадаємо, що десятки російських військових самовільно покинули тренувальні табори, не бажаючи воювати проти України.

Крім того, раніше Цимбалюк повідомляв, що російський підполковник С. Ахмедов прибув до Владивостока для розмови з матерями та дружинами військових 155 окремої бригади морської піхоти. Ахмедову довелося визнати катастрофічні втрати РФ на війні в Україні.

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