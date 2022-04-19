Командування окупантів евакуйовує сім'ї вглиб Росії / Фото: REUTERS

Командування 144 мотострілецької дивізії (в/ч 23060, Смоленськ) потай вивозить свої сім'ї з Брянської області вглиб Російської Федерації.

Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його даними, свої сім'ї вже вивезли:

  • командир 254 мотострілецького полку (в/ч 91704, Клинці) – полковник Даньшин І.А.;
  • командир 1032 окремого батальйону матеріального забезпечення (в/ч 14370, Почеп) – підполковник Самедов М.М.

"З метою запобігання панічних настроїв серед місцевого населення інформація про необхідність евакуювати сім'ї ретельно приховується", - додав Цимбалюк.

Пост Цимбалюка / скриншот

Нагадаємо, що десятки російських військових самовільно покинули тренувальні табори, не бажаючи воювати проти України.

Крім того, раніше Цимбалюк повідомляв, що російський підполковник С. Ахмедов прибув до Владивостока для розмови з матерями та дружинами військових 155 окремої бригади морської піхоти. Ахмедову довелося визнати катастрофічні втрати РФ на війні в Україні.

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