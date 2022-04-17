Десятки російських військових самовільно покинули тренувальні табори, не бажаючи воювати проти України.
Про це у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
За його словами, зафіксовано понад 50 випадків залишення військовими польових таборів.
"У зв'язку з небажанням брати участь у спеціальній військовій операції на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було скоєно понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу", - повідомив Цимбалюк.
За його словами, військовій комендатурі не вдалося розшукати і затримати цих військових.
Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила про чималу кількість звернень від російських військових, що виявляють бажання здатися в полон.