Росіяни відмовилися ставати окупантами та воєнними злочинцями.

Десятки російських військових самовільно покинули тренувальні табори, не бажаючи воювати проти України.

Про це у Facebook повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

За його словами, зафіксовано понад 50 випадків залишення військовими польових таборів.

"У зв'язку з небажанням брати участь у спеціальній військовій операції на території України, у квітні військовослужбовцями за контрактом було скоєно понад 50 випадків самовільного залишення польових таборів, які тимчасово розташовані на полігонах Західного військового округу", - повідомив Цимбалюк.

За його словами, військовій комендатурі не вдалося розшукати і затримати цих військових.

Як повідомляв УНІАН, заступниця міністра оборони Ганна Маляр сповістила про чималу кількість звернень від російських військових, що виявляють бажання здатися в полон.

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