У ЗСУ закликали ворога продовжувати в тому ж дусі.

На дев'ятий день повномасштабної війни російські війська вступили у бій один з одним під Северинівкою на Київщині. В результаті ворожі війська втратили 9 танків та 4 БТР.

Про це повідомляє прес-служба сухопутних військ ЗС України у фейсбуці.

"Щойно на Київщині, під Северинівкою, російські окупаційні війська вступили в бій із... російськими окупаційними військами. В результаті, завдяки "friendly fire" було знищено 9 танків та 4 БТР. Відповідно це зекономило нам 13 Javelin", – йдеться у повідомленні.

У ЗСУ закликали ворога продовжувати в тому ж дусі.

"ЗСУ з розумінням ставляться до прояву таких суїцидних уподобань в окупантів і просять їх продовжувати саме в цьому дусі. А матусям РФ рекомендуємо з'ясувати, де зараз перебувають їхні нащадки – у списках утилізованих окупантів або поки що серед живих. Але це лише за бажанням. Можна не з'ясовувати. Все одно вони будуть в одному списку, але в різних целофанових пакетах", – наголосили у ЗСУ.

Як раніше повідомляв УНІАН, Генштаб попереджає, що основні зусилля окупантів зосереджено на оточенні Києва. Остання ніч у столиці минула відносно спокійно.

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