Через блокаду морських портів в Одеському регіоні шукають альтернативні транспортні шляхи.

Російські окупанти намагаються зруйнувати логістику в Одеській області.

Про це в ході брифінгу в Медіацентрі "Україна" заявив спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Ворог намагається зруйнувати логістичні, транспортні зв'язки. Щось йому, дійсно, вдалося, на жаль. Ми пам'ятаємо міст через Дністровський лиман, в який прилетіла вже четверта ракета, і міст цей зараз не експлуатується. Знаходимо інші рішення, транспортні, перш за все. Тому що Одеська область сьогодні – це великий гуманітарний хаб", - сказав Братчук.

Він пояснив, що до Одеси з країн-партнерів надходять гуманітарні вантажі, які з міста розподіляються в інші регіони України.

Як зазначив спікер, сьогодні є проблема з Одеським портом, робота якого заблокована Чорноморським флотом РФ. Це створило проблему не тільки для України, а й для всієї світової економіки. Зокрема, це стосується експорту українського зерна.

"Ми бачимо, що Росія шляхом створення продовольчої кризи намагається впливати на країни світу. Це зерно повинно було йти в країни Північної Африки, Близького Сходу. Сьогодні це заблоковано. З території Херсонської області зерно крадеться і вивозиться до Криму... Не буду розповідати про всю логістику, яка існує, проте альтернативні шляхи вирішення питання, звичайно, є", - сказав Братчук.

За його словами, в регіоні через війну є економічні проблеми, але виручає певним чином робота аграріїв: посівна кампанія проходила цілодобово і зараз триває – йде сівба окремих культур. Тому в Одеській області сподіваються на новий урожай і на те, що, завдяки роботі, в тому числі аграрного сектору, економіка регіону максимально "втримається".

Крім того, багато місцевих підприємств змогли перебудуватися – перейшли на замовлення для військового сектору: починаючи з пошиття військової форми і закінчуючи більш технологічними виробництвами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 травня російські окупанти вчетверте потрапили ракетою в міст через Дністровський лиман в Одеській області.

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