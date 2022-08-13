До стели "Енергодар" на в’їзді в місто окупанти підігнали САУ "Піон" з нанесеною білою фарбою літерою "Z", на якій піднято синьо-жовтий прапор.

У Головному управлінні розвідки Міноборони припускають, що російські окупанти планують обстріляти Запорізьку АЕС із техніки під українським прапором.

Про це повідомляє прес-служба ГУР у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти обстрілюють ЗАЕС з села Водяне (Запорізька область) і готують провокації під українським прапором", - йдеться у повідомленні.

Так, один з артилерійських ударів рашистів пошкодив перший блок насосної станції цеху теплових та підземних комунікацій, а ще один "приліт" призвів до часткової руйнації пожежної частини, що відповідає за безпеку ЗАЕС.

Також в результаті ворожих обстрілів відбулося займання лісу та трави на прилеглих територіях, що викликало значне задимлення, а гасіння пожеж, спричинених обстрілами, ускладнено через обстріл пожежної частини.

"Одночасно окупанти активно створюють "картинку" для власної пропаганди. З цією метою на станцію нещодавно завезли два автобуси "масовки", яка має виконувати роль начебто "місцевих жителів та персоналу". Справжні місцеві мешканці та персонал відмовляються брати участь у подібних постановках", - повідомили у розвідці.

Також зазначається, що до стели "Енергодар" на в’їзді в місто російські окупанти підігнали самохідну артилерійську установку "Піон" з нанесеною білою фарбою літерою "Z".

"На САУ піднято синьо-жовтий український прапор. Вочевидь, вона використовуватиметься для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ", - припускають у розвідці.

Як повідомляв УНІАН, російські війська окупували ЗАЕС на початку березня, завівши туди близько 500 своїх військових, танки та важке озброєння, зокрема вибухівку. Працівникам АЕС доводиться працювати під прицілом автоматів та в умовах сильного психологічного тиску. Також на станції присутній персонал "Росатому".

5 серпня окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Зокрема поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

11 серпня загарбники знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Цього ж дня президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про існування вірогідності того, що окупанти ухвалять рішення підірвати Запорізьку АЕС.

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