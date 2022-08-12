За словами секретаря РНБО, єдиний спосіб вирішити проблему загрози ядерної катастрофи – це вимагати від РФ, щоб її війська залишили станцію.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що існує ймовірність того, що окупанти вирішать підірвати Запорізьку АЕС.

Про це Данілов сказав в ефірі "Радіо НВ", відповідаючи на запитання, який вихід Україна бачить із ситуації у зв’язку з ядерним тероризмом РФ на території Запорізької АЕС.

"Її (станцію) захопили озброєні терористи, нагнали техніку на ту територію. Якщо ми зараз почнемо з ними там "з’ясовувати стосунки", то ймовірність того, що вони приймуть рішення, що потрібно її підірвати, - існує", - сказав Данілов.

Він наголосив, що це об’єкт підвищеної небезпеки.

"І не дай Боже, станеться там якась ядерна катастрофа, то я можу сказати, що те, що було у Чорнобилі – це квіточки в порівнянні з тим, що може статися на Запорізькій атомній... Тому що це найбільша АЕС у Європі, там шість величезних енергоблоків стоїть", - наголосив Данілов.

За словами секретаря РНБО, у світі не хочуть займатися вирішенням цієї проблеми. Зокрема, МАГАТЕ мала реагувати з першого дня, коли почалися події на Запорізькій АЕС, але "десь поділася".

Данілов зазначив, що весь світ зараз має вимагати, щоб російські окупанти залишили територію станції і вона перейшла під контроль України.

Окупація Запорізької АЕС

Як повідомляв УНІАН, 11 серпня російські окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об'єкта.

Перед тим, 5 серпня, окупанти чотири рази обстріляли АЕС. Зокрема, поцілили у високовольтну лінію зв'язку, її було пошкоджено, на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист.

Також три "прильоти" були зафіксовані прямо на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор. Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомлялось про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, а також високу пожежну небезпеку.

6 серпня окупанти влучили по майданчику Запорізької АЕС безпосередньо поряд зі сховищем відпрацьованого ядерного палива.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Ґроссі висловив "серйозну стурбованість з приводу обстрілу Запорізької АЕС", заявивши, що це підвищує ризик ядерної катастрофи. Він закликав усі сторони конфлікту проявляти максимальну стриманість поблизу ядерного майданчика.

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш закликав надати Міжнародному агентству з атомної енергії доступ до Запорізької АЕС "для гарантування технічної підтримки ядерної безпеки".

11 серпня президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Запорізькій АЕС, заявив, що Росія вкотре пробила дно у світовій історії тероризму.

За його словами, усе, що відбувається зараз довкола Запорізької АЕС, - це один із найбільших злочинів держави-терориста. Зеленський наголосив, що у світі мають реагувати негайно, щоб вигнати окупантів з території Запорізької АЕС, оскільки це глобальний інтерес, а не просто українська потреба.

Україна на Радбезі ООН висунула умови щодо місії МАГАТЕ на ЗАЕС: вивести російські війська і повернути контроль України над станцією.

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