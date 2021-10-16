Стан здоров’я бійця – задовільний.

Внаслідок обстрілів російсько-окупаційних військ на Донбасі поранення у п’ятницю отримав один військовослужбовець Збройних сил. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Протягом 15 жовтня бойовики 8 разів порушили режим припинення вогню, з них 4 рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Новозванівки ворог двічі вів вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм та протитанковий ракетний комплекс.

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В районі Авдіївки окупанти обстрілювали наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

В бік Новотошківського противник відкривав вогонь з протитанкового ракетного комплексу та станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських воїнів біля Красногорівки потрапили під обстріл з великокаліберних кулеметів та станкових протитанкових гранатометів.

Біля Лебединського ворог застосував міномети калібру 120 мм.

На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

"Станом на 7:00 ранку, 16 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням", – йдеться у зведенні штабу.

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Автор: Віолетта Орлова