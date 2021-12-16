З початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

На Донбасі внаслідок ворожого обстрілу поранено українського військовослужбовця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил, оприлюдненому у Facebook.

Зазначається, що з початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новолуганського окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Пісків ворог здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. В напрямку Золотого-4 та Травневого противник відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Читайте такожЗ сайту суду Ростова зникло рішення зі згадкою про присутність військ РФ на ДонбасіВнаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, наголосили у штабі.

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Автор: Вікторія Токарєва