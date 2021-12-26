Від початку доби окупанти п'ять разів порушили режим припинення вогню.

Сьогодні, 26 грудня, на Донбасі внаслідок ворожих дій окупантів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення: стан його здоров’я – тяжкий.

Про це йдеться у вечірньому зведенні щодо ситуації у районі проведення операції Об’єднаних сил.

Повідомляється, що від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню, одне з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У напрямку Південного, Пісків, Новолуганського та Шумів окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем.

Поблизу Талаківки ворог задіяв безпілотний літальний апарат, за допомогою якого здійснив скидання пострілів ВОГ-17.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – тяжкий", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - повідомляють у штабі ООС.

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Як повідомляв УНІАН, 22 грудня відбулося засідання Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, де сторонами (Україна, Росія, ОБСЄ) було досягнуто розуміння необхідності відновлення дії режиму припинення вогню. Проте російські найманці його уже не дотримуються.

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