Вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

Російські окупанти з ракет вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого двоє людей загинуло, одну людину поранено.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв. "Ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. На превеликий жаль, загинули чоловік та жінка. Ще одна жінка отримала поранення", - зазначив він.

За його словами, вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

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Куртєв зазначає, що на місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби.

Ракетні удари по Україні

28 липня ввечері у Дніпрі пролунали потужні вибухи – окупанти вдарили двома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Росія втретє атакувала будівлю Служби безпеки України. У момент удару споруда була порожня.

Крім того, противник поцілив у житловий комплекс, який навіть не ввели в експлуатацію. В результаті атаки також були пошкоджені ще низка будівель і багато машин. Постраждали 9 осіб , двоє з них діти.

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