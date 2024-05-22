Найбільше додаткових днів відпустки передбачено за знищений корабель чи літак ворога.

Кабінет міністрів затвердив порядок надання та тривалість додаткових відпусток військовим за знищену російську техніку. Відповідна постанова № 585 від 21 травня оприлюднена на урядовому порталі.

Зазначається, що відпустка надається військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони під час дії особливого періоду, заходах з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

В постанові мовиться, що загальна тривалість відпустки не повинна перевищувати 15 календарних днів на рік.

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"Відпустка може надаватися військовослужбовцям протягом календарного року із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду в межах України до місця проведення відпустки та у зворотному напрямку, але не більше двох діб в один кінець, за умови одночасної відсутності не більш як 30% загальної чисельності військовослужбовців відповідного підрозділу. За бажанням військовослужбовця така відпустка може надаватись одночасно з наданням щорічної основної відпустки (або частини щорічної основної відпустки). Невикористані у поточному календарному році дні відпустки на наступний календарний рік не переносяться", – йдеться у документі.

Так, за кожну одиницю знищеної ворожої техніки військовослужбовцям надається така відпустка:

за військовий корабель – п’ять календарних днів;

військовий літак – п’ять календарних днів;

зенітно-ракетний комплекс – чотири календарних дні;

самохідна артилерійська установка або реактивна система залпового вогню – три календарних дні;

військовий вертоліт – чотири календарних дні;

танк – три календарних дні;

бойова машина десанту, бронетранспортер, командно-штабна машина, бойова машина піхоти, артилерійська система – три календарних дні;

інші бронеавтомобілі або вантажні автомобілі – два календарних дні;

радіолокаційні системи засобів протиповітряної оборони – чотири календарних дні;

засіб контрбатарейної боротьби – два календарних дні;

засіб радіоелектронної боротьби – два календарних дні;

легкі безпілотні літальні апарати малої дальності (радіус застосування до 70 кілометрів, злітна вага 20—50 кілограмів) – один календарний день;

середні безпілотні літальні апарати середньої дальності (радіус застосування від 70 до 300 кілометрів, злітна вага 150—500 кілограмів) – два календарних дні;

важкі безпілотні літальні апарати великої дальності (радіус застосування від 300 до 1500 кілометрів, злітна вага більше 500 кілограмів) – три календарних дні;

крилата або балістична ракета – три календарних дні;

комплекс дальнього візуального спостереження – чотири календарних дні;

засоби радіоелектронної розвідки – два календарних дні.

Згідно з постановою, підтвердженням знищення ворожої техніки є журнал бойових дій, рапорт командира підрозділу, в якому детально зазначаються обставини, місце, дата, час, спосіб знищення, тип знищеної техніки, донесення командирів суміжних підрозділів, а також дані відеофіксації, технічних засобів розвідки під час бойової роботи.

Доплати військовим

Як повідомляв УНІАН, в Міноборони заявили, що існує додаткова винагорода військовослужбовцям, які отримали важкі поранення (контузії, травми та каліцтва) під час захисту Батьківщини та перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров’я.

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