Російські окупанти зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.
Як повідомляє "Радіо Свобода", російські війська готуються до оборони в районі Володимирівки. Зазначається, що фотографії споруд виданню надали військові Збройних сил України.
Селище зараз перебуває під російською окупацією. Воно розташоване усього в 15 кілометрах від Бахмута.
На фото видно, що ворог будує лінію оборони і серед зруйнованих будівель.
Що відбувається на Бахмутському напрямку
Бахмутський напрямок наразі є однією з найгарячіших ділянок фронту.
ПВК "Вагнер" зганяє на туди завербованих зеків з надією послабити українську оборону. За їхніми спинами стоять кадрові військові РФ. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що щодня під Бахмутом відбувається одна й та ж картина. Зеки для ПВК "Вагнер" – "мясо".
Радник Офісу президента України Олексій Арестович відзначив роботу українських танкістів, які борються в районі Бахмута Донецької області. Він додав, що оборона міста стоїть не тільки на піхоті, а й на танкістах, які "здійснюють чудеса".
Водночас військовий експерт та директор Defense Express Сергій Згурець вважає, що для окупантів підійти до околиць Бахмута чи навіть оточити місто – це єдиний шанс роздути тактичний успіх хоча б до якоїсь перемоги. За його словами, довкола міста триває типова війна на виснаження, але Бахмут буде утриманий.