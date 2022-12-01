Росіяни зводять фортифікаційні споруди в районі окупованої Володимирівки.

Російські окупанти зводять фортифікаційні споруди неподалік Бахмута Донецької області.

Як повідомляє "Радіо Свобода", російські війська готуються до оборони в районі Володимирівки. Зазначається, що фотографії споруд виданню надали військові Збройних сил України.

Селище зараз перебуває під російською окупацією. Воно розташоване усього в 15 кілометрах від Бахмута.

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На фото видно, що ворог будує лінію оборони і серед зруйнованих будівель.

Що відбувається на Бахмутському напрямку

Бахмутський напрямок наразі є однією з найгарячіших ділянок фронту.

ПВК "Вагнер" зганяє на туди завербованих зеків з надією послабити українську оборону. За їхніми спинами стоять кадрові військові РФ. Очільник Офісу президента Андрій Єрмак, заявив, що щодня під Бахмутом відбувається одна й та ж картина. Зеки для ПВК "Вагнер" – "мясо".

Радник Офісу президента України Олексій Арестович відзначив роботу українських танкістів, які борються в районі Бахмута Донецької області. Він додав, що оборона міста стоїть не тільки на піхоті, а й на танкістах, які "здійснюють чудеса".

Водночас військовий експерт та директор Defense Express Сергій Згурець вважає, що для окупантів підійти до околиць Бахмута чи навіть оточити місто – це єдиний шанс роздути тактичний успіх хоча б до якоїсь перемоги. За його словами, довкола міста триває типова війна на виснаження, але Бахмут буде утриманий.

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