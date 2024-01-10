З собою дають тільки мішки для трупів.

Російські окупанти настільки погано екіпіровані, що крадуть один в одного одяг, рюкзаки та бритви.

Як розповіла "Радіо Свобода" дружина військовослужбовця Тетяна, її чоловік Сергій пішов у окупаційну армію в липні, бо його спокусила висока зарплата, яку обіцяв Кремль. Однак відсутність елементарного спорядження далася взнаки вже під час його прибуття на передову.

"Коли їх вивозили на першу місію, у них навіть не було лопат. Їх просто висадили на порожньому полі, і все. Вони туди нічого не заносять: ні рукавичок, ні теплої білизни, ні боєприпасів. Їм навіть лопати не дали. Але дали мішки для трупів", - жаліється дружина окупанта.

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За її словами, на війні Сергій заробляє утричі більше ніж цивільним, але половину цих грошей змушений віддавати на одяг, їжу та спорядження. З відчаю російські солдати грабують одне одного.

"В одного хлопця вкрали теплі рукавички, коли він йшов на стрій. Інший загубив свій рюкзак із новим теплим костюмом, коли був на завданні. Він повернувся з бою живим, але рюкзака не було. Він питає, де він, і йому кажуть, що він згорів", - зазначає Тетяна.

У її чоловіка теж все вкрали. Жінка чула, що в деякий солдат крадуть телефони та гроші в потягах, коли вони їдуть до своїх частин.

"Деякі так без зв'язку й сидять. Всі, здавалося б, мають бути заодно і разом, а тут таке. Свої ж у своїх. Як так можна? Хліб там на вагу золота. І вода теж. Він тепер робить два-три ковтки і відкладає, бо на завданні ж їм їжу не возять. Закинуть на два-три тижні на передову і виживай як хочеш", - бідкається Тетяна.

Як зазначається, російська армія вже давно страждає від проблем з матеріально-технічним забезпеченням і корупцією. Мобілізовані війська та новобранці, прибуваючи на лінію фронту, виявляють, що їм не вистачає основного обладнання.

Проблеми окупантів на фронті

Як раніше повідомляв УНІАН, на лівобережжі Херсонської області російські військові скаржаться на відсутність транспорту для евакуації поранених. Також є проблеми з наявністю систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) для захисту евакуаційних груп від українських безпілотників, а також бракує можливостей протибатарейної боротьби та зв’язку.

Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий заявив, що окупаційна армія має ті ж проблеми, що і ЗСУ, але помножені на масштаб РФ й посилені санкціями.

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