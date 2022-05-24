Чоловік рішуче засуджує дії путінського режиму та заявляє, що не хоче мати нічого спільного з країною-агресором.

Колишній військовий країни-агресорки засудив війну в Україні та на знак протесту спалив російський паспорт. Зараз він зі зброєю в руках захищає Харків від окупантів.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Чоловік переїхав в Україну у 2014 році після анексії Криму та вторгнення РФ на Донбас. До цього він понад 5 років служив в сухопутних військах РФ. Нещодавно працівники ДБР опитали росіянина в межах перевірки інформації про діяльність осіб, які потенційно можуть становити загрозу національній безпеці.

Зараз чоловік жорстко засуджує путінський режим і його агресію. Крім того, він вступив до територіальної оборони та зі зброєю у руках захищає Харків від російських загарбників. Чоловік заявив, що Росія не проводить "спецоперацію" в Україні, а розв'язала криваву війну. Він назвав дії РФ геноцидом українського народу.

"Це зовсім не спецоперація - це геноцид українського народу. Тому я не хочу мати нічого спільного з Росією, і як символ цього знищую свій паспорт РФ", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше антипутінський легіон "Свобода Росії", який складається з російських і білоруських військових, які побачили реальність "спецоперації" РФ і стали на бік України, продовжує виконання завдань.

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