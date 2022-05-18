Відбито 16 атак ворога, знищено понад 35 одиниць його техніки, збито винищувач-бомбардувальник Су-34.

На Донбасі внаслідок обстрілів окупантами загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми) та 7 отримали поранення.

Про це у Facebook повідомляє угруповання Об'єднаних сил.

В повідомленні сказано, що на Донецькому і Луганському напрямках ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли 46 населених пунктів у Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 68 цивільних об’єктів, з них: 43 житлові будинки, 2 школи, будівельний ліцей, дитячий садок, швейну фабрику, залізничну станцію, будинок культури, котельню, електричну підстанцію тощо. В результаті цих обстрілів загинуло щонайменше 15 мирних мешканців (серед них дві родини з неповнолітніми дітьми), 7 отримали поранення", - сказано в повідомленні.

Також зазначається, що українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 16 атак ворога, а ще на двох локаціях тривають бої.

В повідомленні сказано, що за добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: 8 танків, 17 одиниць бойової броньованої техніки, 4 спеціальні броньовані автомобілі, 6 одиниць автомобільної техніки.

Також зазначається, що підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили ворожий винищувач-бомбардувальник Су-34.

Нагадаємо, на Слов'янському напрямку російські війська наступають на Довгеньке.

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