За словами мера міста, з великою аферою окупантів щось пішло не так.

За попередньою інформацією, російські окупанти відтермінували проведення свого псевдореферендуму в Енергодарі Запорізької області на листопад замість початку вересня, як вони анонсували попередньо.

Про це у Telegram повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

"Очевидно, що з великою аферою окупантів щось пішло не так. Можливо тому, що ентузіазм колаборантів, які взялися прислуговувати окупантам у реалізації цього злочину, зведений нанівець? І власний цінник, який вони виставили за зраду своєї країни та свого міста, вже не здається вартим життя?", - зазначив мер.

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Як повідомляв УНІАН, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук вважає, що російські окупанти не зможуть провести ніякі псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях.

За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка, російські окупанти хочуть провести псевдореферендум на окупованих територіях України в один день - 4 листопада. При цьому він додав, що це точно не остання дата, яку озвучують російські окупанти.

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