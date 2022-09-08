Свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі російські окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега.

Захоплений росіянами Енергодар та навколишні села вкотре знеструмлені.

Про це повідомив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Недовго енергодарці раділи відновленню електропостачання. Двадцять хвилин тому світло знову зникло. І знову у всьому місті. Також повідомляють, що світла немає і в навколишніх селах та інших населених пунктах області", – сповістив він.

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За словами міського голови, свої провокації з обстрілами в самому Енергодарі окупанти поєднують із обстрілами протилежного берега.

Як повідомляв УНІАН, 6 вересня в Енергодарі пролунав потужний вибух. Місто залишилось без світла та води. Мер міста повідомив про численні "прильоти". Зокрема, біля "Газового Господарства", поряд з підстанцією "Луч", а також біля "Міського парку".

Вранці 7 вересня частина міста Енергодар Запорізької області залишалася без електропостачання через пошкодження підстанції "Луч".

Ввечері 7 вересня внаслідок чергового обстрілу російських загарбників місто Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція, вдруге за день залишився без електропостачання.

Як зазначив міський голова, працівники комунальних та інших служб просто не встигають завершити одні аварійно-відновлювальні роботи, як черговий обстріл зводить їхню роботу нанівець і треба все починати з початку.

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