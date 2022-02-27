Від початку атаки на Київ, з 24 лютого, у місті загинули або померли дев'ять мирних жителів, у тому числі одна дитина, повідомив мер столиці.

Київ продовжує тримати оборону, на даний час в цілому ситуація в місті контрольована.

Про це йдеться у відеоповідомленні мера столиці Віталія Кличка, що оприлюднено у Telegram-каналі Київської міської держадміністрації.

"Київ продовжує тримати оборону. Російських військ у столиці немає. Але наші військові, правоохоронці і тероборона продовжують виявляти і знешкоджувати диверсантів. Вночі були зіткнення і перестрілки. Знищили кілька великих диверсійних груп", – сказав Кличко.

Він наголосив, що саме задля безпеки мешканців у місті було запроваджено комендантську годину до ранку 28 лютого. Мер закликав не виходити на вулиці.

"Вийти можна тільки, якщо, за сигналом повітряної тривоги, ви йдете в укриття", – зазначив Кличко.

За його словами, російські війська продовжують обстрілювати житлові квартали в столиці.

Загалом у Києві, від початку атаки, з 24 лютого, загинули або померли 9 мирних жителів, в тому числі одна дитина, 4 невідомих особи та 18 військових і бійців теробони. Поранені 106 людей, із них 47 цивільних, зокрема, троє дітей, в тому числі 17-річний курсант.

"В цілому ситуація в місті зараз контрольована. Всі об’єкти критичної інфраструктури працюють. Громадський транспорт не їздить. Метро – теж. Підземні станції метро працюють як укриття для людей", – нагадав Віталій Кличко.

"Я прошу всіх зберігати витримку. І залишатися вдома або в укриттях", додав він.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.