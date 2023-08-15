Цього разу окупанти під час атаки не застосовували "Шахеди".

Російські окупанти цієї ночі намагалася поцілити в об’єкти критичної інфраструктури, у військові об’єкти в Україні.

Супротивник намагався ввести в оману українських захисників, розповів речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону. Він зазначив, що ворог застосував крилаті ракети повітряного та морського базування.

"Літаки Ту-22М3 з двох аеродромів базування "Шайковка" і "Моздок" завдали ударів ракетами Х-22 безпосередньо по Донецькій області, в район міста Краматорськ. Були пуски з Каспію, літаки стратегічної авіації Ту-95 завдали ударів ракетами Х-101, Х-555. Близько 20 ракет було випущено зі стратегічної авіації, які летіли по всій території нашої держави ", - повідомив Ігнат.

За його словами, зокрема, вдалося знищити 16 з 24 крилатих ракет, які "ми можемо збивати звичайними засобами". "На жаль, не вдалося знищити ракети з літаків Ту-22, Х-22. Це ракети, які атакують за балістичною траєкторією. Було зафіксовано пуски С-300 або С-400 по Запорізькій та Дніпропетровській областях", - зазначив він.

Ігнат сказав, що сьогоднішню ракетну атаку ледве чи можна назвати наймасштабнішою, оскільки були й запуски понад 50 ракет. Він зазначив, що під час сьогоднішньої атаки окупанти не використовували "Шахеди".

За його словами, Росія застосовує крилаті ракети, які змінюють напрямок. "Ворог програмує маршрути ракет, щоб заплутати ППО, ввести нас в оману. Але Повітряні сили готові до таких речей. Проте нам потрібно більше засобів, щоб більше ракет знищувати на підступах до наших кордонів", - наголосив Ігнат.

Російський ракетний удар по Україні - сьогодні це варто знати

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 15 серпня, близько 4:00 години ранку російські окупанти завдали удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Повітряні сили ЗСУ зафіксували пуски щонайменше 28 крилатих ракет різних типів. Зокрема, були запущені чотири крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3, а також 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації.

Крім того, чотири крилаті ракети "Калібр" окупанти запустили з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

В результаті протиповітряного бою силами та засобами Повітряних сил, у взаємодії з підрозділами інших складових Сил оборони, було знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр".

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