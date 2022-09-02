Шмигаль підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль закликав ЄС запровадити "візовий бан" для громадян РФ.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому агентству DPA.

"На жаль, опитування показують, що близько 80 відсотків людей у росії підтримують війну проти нашої країни. На жаль, це не тільки війна путіна. 200 тисяч російських солдатів воюють проти України. Навіть їхні родини нічого не говорять проти, населення в цілому підтримує цю війну", - зазначив Шмигаль.

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Він також підкреслив, що не можна ділити росіян на хороших і поганих.

"Для нас нестерпно, що частина росіян вбиває і ґвалтує людей в нашій країні, а інша частина добре живе на Заході, їде у відпустку, насолоджується dolce vita. Російському суспільству потрібен холодний душ у вигляді візової заборони для туристів і студентів", - зазначив Шмигаль.

Нагадаємо, також Шмигаль назвав п'ять стратегічних завдань уряду до здобуття перемоги у війні.

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