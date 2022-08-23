Оборонні видатки, забезпечення усіх соціальних зобов'язань, макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу, подальша євроінтеграція та підготовка масштабного плану відновлення України є стратегічними завданнями Кабінету міністрів до здобуття перемоги у війні з РФ.
Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Для Кабінету міністрів ми визначили п'ять стратегічних завдань. Вони і надалі будуть визначати нашу роботу до остаточної перемоги. Перше і ключове - це фінансування армії та оборони нашої держави. Друге - це виплата всіх соціальних зобов'язань та соціальний захист тих, хто цього потребує. Третє - це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу. Четверте - активний рух у площині європейської інтеграції. П'яте - підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови", - сказав він.
Також прем'єр назвав завдання уряду на найближчий час:
"Це нарощування експорту та нова логістика, в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні, реалізація програми грантів для бізнесу "єРобота", стимулювання попиту на українську продукцію, зменшення регуляції та максимальна діджиталізація усіх процесів у взаємодії держави та бізнесу, "митний безвіз" із ЄС, розвиток індустріальних парків, енергетична стабільність та проведення опалювального сезону, подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету, приватизація державного майна", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.