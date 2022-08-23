Також він назвав виклики уряду на найближчий час.

Оборонні видатки, забезпечення усіх соціальних зобов'язань, макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу, подальша євроінтеграція та підготовка масштабного плану відновлення України є стратегічними завданнями Кабінету міністрів до здобуття перемоги у війні з РФ.

Про це під час сьогоднішнього засідання уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Для Кабінету міністрів ми визначили п'ять стратегічних завдань. Вони і надалі будуть визначати нашу роботу до остаточної перемоги. Перше і ключове - це фінансування армії та оборони нашої держави. Друге - це виплата всіх соціальних зобов'язань та соціальний захист тих, хто цього потребує. Третє - це макроекономічна стабільність та перебудова економіки на рейки воєнного часу. Четверте - активний рух у площині європейської інтеграції. П'яте - підготовка масштабного плану відновлення України та реалізація програм швидкої відбудови", - сказав він.

Також прем'єр назвав завдання уряду на найближчий час:

"Це нарощування експорту та нова логістика, в тому числі через Дунай та нові пункти пропуску на західному кордоні, реалізація програми грантів для бізнесу "єРобота", стимулювання попиту на українську продукцію, зменшення регуляції та максимальна діджиталізація усіх процесів у взаємодії держави та бізнесу, "митний безвіз" із ЄС, розвиток індустріальних парків, енергетична стабільність та проведення опалювального сезону, подальше скорочення некритичних видатків державного бюджету, приватизація державного майна", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, перший документ з міжнародних гарантій безпеки для України може з'явитися вже 29-30 серпня.

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