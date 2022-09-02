Він зазначив, що Україна чекає від США поставки танків "Абрамс", а від Німеччини – "Леопард-2".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль перед візитом до Німеччини закликав уряд цієї країни постачати ЗСУ бойові танки, щоб відбивати російських окупантів.

Про це повідомляє "Німецька хвиля".

"Нам потрібна зміна філософії поставок озброєнь. Під цим я маю на увазі: сучасні бойові танки також повинні бути поставлені", – сказав Шмигаль. Відео дня

"Ми очікуємо, що США поставлять нам свої танки "Абрамс", а Німеччина – "Леопард-2". Це ті сучасні танки, які потрібні Україні на полі бою", – заявив він.

Шмигаль зазначив, що Німеччина досягла величезного прогресу в питанні підтримки України зброєю, адже спочатку поставляли тільки засоби захисту або шоломи, а сьогодні це найсучасніша зброя.

"Але, звичайно, ми хочемо отримати більше зброї та обладнання якомога швидше", – заявив він.

Прямі поставки сучасних бойових танків і БМП для Шольца досі залишаються табу. Жодна інша країна НАТО досі не передала Україні такі системи озброєння.

Нагадаємо, у суботу Шмигаля очікують у Берліні. У неділю його прийме канцлер Німеччини Олаф Шольц. Шмигаль стане найбільш високопоставленим українським політиком, який відвідає Берлін з початку російської війни в Україні.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Київ отримає новітню зброю в найближчі тижні. Він зазначив, що Берлін може стати відповідальним за забезпечення України окремими видами озброєння.

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