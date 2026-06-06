Десятки дронів навідались у Росію і окупований Маріуполь: що рознесли

Безпілотники атакували порт Кронштадта в Балтійському морі, де після вибухів виникло кілька осередків займання.

У ніч на 6 червня кілька російських областей та тимчасово окуповані території України зазнали масованої атаки безпілотників, внаслідок якої виникли пожежі на нафтобазах, а також зафіксовано ураження портової інфраструктури.

За даними моніторингових Telegram-каналів, в Усть-Лабінську Краснодарського краю серія вибухів пролунала під ранок. Там дрони уразили нафтобазу, спричинивши масштабну пожежу. Над містом піднявся стовп чорного диму.

У телеграм-каналі місцевої влади сказано, що пожежа розпочалася на території ВАТ "Полтавська нафтобаза", на якій здійснюється перевалка нафтопродуктів з резервним парком близько 15 тис. кубометрів, що обслуговує автомобільні та залізничні постачання палива.

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Крім того, безпілотники атакували порт Кронштадта в Балтійському морі, де після вибухів виникло кілька осередків займання. У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

Місцева влада навіть попросила жителів міста залишатися вдома через масштабну дронову атаку.

Вибухи цієї ночі лунали й у місті Узлова Тульської області Росії. На місці удару вирувала пожежа.

Також дрони атакували морський порт у тимчасово окупованому Маріуполі. У самому порту пролунали вибухи, після яких піднявся дим.

Спалахнула також нафтобаза у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області.

Загалом російське міноборони заявило про наймасштабнішу атаку безпілотників за останній час. За офіційною версією, протягом ночі сили ППО нібито перехопили та знищили 376 безпілотників літакового типу.

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше у порту Кронштадт дрони уразили російський корвет-носій ракетної зброї "Бойкий".

Загалом Сили оборони завдали серію ударів по Ленінградській області. Найбільшу увагу привернула масштабна пожежа на Петербурзькому нафтовому терміналі, однак експерти звернули увагу, що значно важливішими могли виявитися наслідки атаки на військові об'єкти у Кронштадті.

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