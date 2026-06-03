'Тушіть Пітер': Мадяр показав напис на дроні, який 'розніс' нафтовий термінал РФ

Командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді оприлюднив фото одного з українських дронів, який брав участь в атаці на нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі. 

У своєму Telegram командувач СБС назвав атаку на російський об'єкт "ювілейною нафтоналивайкою". На безпілотнику був напис: "Беріть відра і тушіть Пітер".

"Ювілейна нафтоналивайка, успішно прикурена волелюбним українським птахом", – написав Бровді.

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За його словами, удар по терміналу в Санкт-Петербурзі став уже 20-ю успішною атакою на подібні об'єкти на території Росії за останні 33 доби – у період із 1 травня по 3 червня.

'Тушіть Пітер': Мадяр показав напис на дроні, який 'розніс' нафтовий термінал РФ

Мадяр також іронічно згадав вислів російського диктатора Володимир Путін про "ленінградську вулицю", яка нібито навчила його "бити першим".

"Місця сакрального коріння диктатора, де "ленинградская улица" 60 років тому навчила Вову бити першим", – написав командувач СБС.

Коментуючи агресію Росії в Сирії Путін колись говорив: "Ленінградська вулиця мене навчила одному правилу: якщо бійка неминуча, бити треба першим".

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Удар за 1100 кілометрів від України

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що в ніч на 3 червня Сили оборони уразили низку російських об'єктів у Санкт-Петербурзі та Тамбовській області.

Однією з цілей став Петербурзький нафтовий термінал, розташований приблизно за 1100 кілометрів від українського кордону. У Силах спеціальних операцій повідомили, що це один із найбільших нафтових терміналів на Балтійському морі, який має 31 резервуар загальним об'ємом понад 324 тисячі кубометрів.

Санкт-Петербург зазнав атаки безпілотників у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, де має виступити російський диктатор Путін. Російські ЗМІ та місцева влада повідомляли про пожежі на об'єктах інфраструктури, зокрема в районі порту та нафтового терміналу.

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