Дрони уразили російський корвет-ракетоносій у Кронштадті: Мадяр розкрив деталі (відео)

Це судно перебувало на плановому ремонті.

Російський корвет-носій ракетної зброї "Бойкий" був уражений дронами у порту Кронштадт. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді у Telegram.

Зокрема, за його словами, у Кронштадті дрони 1-го окремого центру Сил безпілотних систем "вполювали та запалили корвет "Бойкий", носій керованої ракетної зброї".

Він зазначив, що сухий док ім. Велещинського у Кронштадті, куди були відправлені українські дрони, - це колиска російського ВМФ.

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При цьому, корвет "Бойкий" у лютому 2026 став на плановий ремонт. Це судно відноситься до проєкту 20380 і є третім корветом Балтійського флоту ВМФ. Раніше по цьому корвету не били. Його вивели на воду у 2011 році, а з 2013 – перебуває на озброєнні.

За інформацією Мадяра, цей корвет "має феєричну історію мандрів і пригод вздовж кордонів НАТО, супроводжував тіньовий нафтовий флот" росіян.

Своєю чергою, як повідомив у мережі X співвласник і головний конструктор українського виробника дронів Fire Point Денис Штілерман, сьогодні починає роботу Петербурзький міжнародний економічний форум, куди приїхали іноземні гості, у тому чилі, Родні Мімс Кук-молодший, голова комісії з образотворчих мистецтв при адміністрації президента США Дональда Трампа.

За словами Штілермана, було вирішено уразити два кораблі.

"Через таких поважних гостей і важливість самого заходу ми не могли його проігнорувати – і терміново вилетіли до Пітера. Але є нюанс… Ми дуже хотіли влаштувати гостям екскурсію на крейсер "Москва", але, на жаль, привести його не вдалось – тож довелось мінуснути два інші кораблі вже на місці проведення заходу", - наголосив Штілерман.

Удар по Петербургу та Тамбову

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, у Генеральному штабі ЗСУ інформували, що в порту Кронштадт, за попередньою інформацією, уражено кораблі і об’єкти інфраструктури. Однак, точні подробиці не розкривалися, бо масштаби завданих пошкоджень уточнювалися.

Також успішно було уражено Петербурзький нафтовий термінал.

Крім того, президент Зеленський підтвердив влучання по підприємству в Тамбовському регіоні, яке залучене у виробництві російської зброї. Йдеться про "Мічурінський завод "Прогресс". Підприємство спеціалізується на виробництві приладів для систем управління авіаційної та ракетної техніки РФ.

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