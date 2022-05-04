У нашій країні було ліквідовано ще 15 танків супротивника, повідомили в Генштабі української армії.

Втрати Росії в Україні живою силою станом на середу, 4 травня, зросли на 300 окупантів і тепер становлять 24 500 супротивників.

У нашій країні за добу також ліквідовано 15 танків, 43 бойових броньованих машини, 16 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

За його даними, також знищено один ворожий засіб протиповітряної оборони, 24 одиниці автомобільної техніки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках", - додали в Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.

Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Херсоні, Одесі, Миколаєві та Маріуполі.

Пізніше стало відомо, що ворог пішов у наступ на частині сходу нашої країни, гарячою точкою був Ізюм.

ЗСУ давали ворогові гідну відсіч. У Генштабі армії поділилися, що станом на 4 травня в нашій державі було ліквідовано 24,2 тис. окупантів.

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