Втрати Росії в Україні живою силою станом на середу, 4 травня, зросли на 300 окупантів і тепер становлять 24 500 супротивників.
У нашій країні за добу також ліквідовано 15 танків, 43 бойових броньованих машини, 16 артилерійських систем і одну реактивну систему залпового вогню, йдеться на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.
За його даними, також знищено один ворожий засіб протиповітряної оборони, 24 одиниці автомобільної техніки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня та три крилаті ракети.
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Ізюмському та Новопавлівському напрямках", - додали в Генштабі ЗСУ.
Нагадаємо, Росія вдерлася в Україну рано вранці 24 лютого.
Супротивник спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирних жителів, зокрема, в Києві, Харкові, Львові, Чернігові, Херсоні, Одесі, Миколаєві та Маріуполі.
Пізніше стало відомо, що ворог пішов у наступ на частині сходу нашої країни, гарячою точкою був Ізюм.
ЗСУ давали ворогові гідну відсіч. У Генштабі армії поділилися, що станом на 4 травня в нашій державі було ліквідовано 24,2 тис. окупантів.